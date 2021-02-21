Велика Британія виділить 168 тисяч фунтів для покращення життя українців з Криму
Велика Британія виділить 168 тисяч фунтів на підтримку українців, які проживають у Криму. Уряд країни висловив солідарність у зв'язку із сьомою річницею незаконної окупації півострова Росією.
Джерело:МЗС Великої Британії
Відповідний проєкт дасть змогу місцевій владі сусідньої з Кримом Херсонської області допомогти тим, хто намагається відвідати лікарні або подати документи на український паспорт.
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З нагоди сьомої річниці незаконної анексії Велика Британія оголошує про фінансування нового проєкту з покращення доступу до життєво важливих послуг для українців, які проживають у Криму. Британія внесе 168 000 фунтів стерлінгів у цей проєкт,
– заявили дипломати.
Британія привітала Кримську платформу
Велика Британія не оминула увагою й Кримську платформу. У МЗС зазначили, що вона об'єднає міжнародну спільноту для підтримки повернення Криму Україні.
Міністр закордонних справ Домінік Рааб наголосив, що вони тісно співпрацюватимуть з ООН та міжнародними партнерами, щоб забезпечити відповідальність Росії. Адже держава-окупант намагається приховати свої злочини, перешкоджаючи доступу міжнародних спостерігачів до півострова.
Дипломати виступили з вимогою негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів, які незаконно утримуються у Криму та Росії.
Кримська платформа: останні новини
- Перший саміт платформи відбудеться перед Днем Незалежності, 23 серпня 2021 року.
- Україна ініціювала створення Кримської платформи на рівні Парламентської асамблеї Ради Європи.
- До речі, Росію також запросять долучитись. Хоча очільник міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що Росія відмовиться від участі в обговоренні.
Що таке Кримська платформа?Кримська платформа – це заходи, які мають систематизувати зроблене та ініціювати нові рішення для повернення Криму.
Проведення платформи анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Глава держави запросив іноземних лідерів долучитись.
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