Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився продовжувати перемовини з Євросоюзом на 2021 рік. Політик відхилив прохання законодавців від британської Консервативної партії.

Перемовини мали б стосуватись виходу Британії з ЄС та торговельних угод. Про це мовиться у The Guardian.

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Він наголосив, що перехідний період з Brexit закінчиться 31 грудня. Рішення уряду щодо цього питання остаточно залишається таким, як і було раніше.

Наша позиція щодо перехідного періоду зрозуміла. Наше рішення не зміниться,

– йдеться у заяві представника Джонсона.

Він також зазначив, що перемовини з Євросоюзом, як і раніше, проходять складно. Крім цього, лідер партії вважає, що необхідно скликати парламент, щоб дати законодавцям право голосу.

Британський прем'єр Борис Джонсон раніше в грудні заявляв, що британцям слід готуватися до можливого виходу з ЄС без укладення угоди про подальші відносини Лондона з Брюсселем. Він наголошував, що "сторонам не вдасться укласти угоду, якщо ЄС не піде на істотну зміну своєї позиції".

Відносини ЄС та Великобританії

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у грудні також наголошувала, що між сторонами залишаються серйозні розбіжності.

Представники Європарламенту заявляли, що готові зібратися на позачергову сесію в кінці грудня, якщо до 20 грудня укладуть угоду про майбутні відносини між Євросоюзом і Великою Британією. Без такої угоди торгівля через протоку Ла-Манш буде проводитися відповідно до правил Світової організації торгівлі, введуть мита на товари. Також можуть виникнути труднощі і в інших сферах.

Брюссель і Лондон хочуть до кінця року ухвалити угоду, яка регулює їхні взаємини. Після перехідного періоду, Велика Британія завершить процес виходу з ЄС з 1 січня 2021 року.