Британія остаточно відмовилась від переговорів з ЄС на тлі Brexit: заява
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився продовжувати перемовини з Євросоюзом на 2021 рік. Політик відхилив прохання законодавців від британської Консервативної партії.
Перемовини мали б стосуватись виходу Британії з ЄС та торговельних угод. Про це мовиться у The Guardian.
Раніше ЄС та Великобританія заявили про відновлення переговорів щодо Brexit: що відомо
Він наголосив, що перехідний період з Brexit закінчиться 31 грудня. Рішення уряду щодо цього питання остаточно залишається таким, як і було раніше.
Наша позиція щодо перехідного періоду зрозуміла. Наше рішення не зміниться,
– йдеться у заяві представника Джонсона.
Він також зазначив, що перемовини з Євросоюзом, як і раніше, проходять складно. Крім цього, лідер партії вважає, що необхідно скликати парламент, щоб дати законодавцям право голосу.
Британський прем'єр Борис Джонсон раніше в грудні заявляв, що британцям слід готуватися до можливого виходу з ЄС без укладення угоди про подальші відносини Лондона з Брюсселем. Він наголошував, що "сторонам не вдасться укласти угоду, якщо ЄС не піде на істотну зміну своєї позиції".
Відносини ЄС та Великобританії
- Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у грудні також наголошувала, що між сторонами залишаються серйозні розбіжності.
- Представники Європарламенту заявляли, що готові зібратися на позачергову сесію в кінці грудня, якщо до 20 грудня укладуть угоду про майбутні відносини між Євросоюзом і Великою Британією. Без такої угоди торгівля через протоку Ла-Манш буде проводитися відповідно до правил Світової організації торгівлі, введуть мита на товари. Також можуть виникнути труднощі і в інших сферах.
- Брюссель і Лондон хочуть до кінця року ухвалити угоду, яка регулює їхні взаємини. Після перехідного періоду, Велика Британія завершить процес виходу з ЄС з 1 січня 2021 року.
Що таке Brexit?Так назвали процес виходу Великої Британії з Європейського Союзу. Це розпочалось ще 4 роки тому. 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо виходу з ЄС. Тоді ідею підтримали 51,9% британців.
Велика Британія вийшла з ЄС остаточно 31 січня 2020 року. Тоді Рада ЄС схвалила письмову процедуру.
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