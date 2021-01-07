Британія дозволила своїм суднам заходити до Криму: це не означає послаблення санкцій
Велика Британія дозволила своїм кораблям заходити до портів окупованого Росією Криму у разі виникнення екстрених ситуацій. У посольстві Британії в Україні заявили, що це рішення це означає "послаблення" санкційного режиму проти Росії.
Як пояснила пані посол Мелінда Сіммонс, Велика Британія підтримує територіальну цілісність України. Про це мовиться на сторінці посольства у фейсбуці.
Важливо Чому Нідерланди підтримують санкції проти Росії та доки це триватиме
Мелінда Сіммонс наголосила, що повідомлення про те, що ці санкції проти Росії послабили, є неправдивими.
Велика Британія підтримує територіальну цілісність України та дотримується санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму,
– мовиться у повідомленні британського посольства.
Судна Британії можуть заходити до портів Криму
- З 1 січня 2021 року Велика Британія дозволила своїм суднам заходити до Керченського, Ялтинського та Євпаторійського портів окупованого Росією Криму в екстрених випадках.
- Торговим суднам дозволяють оплачувати лоцманські послуги за прохід через Керченську протоку та за користування портами окупованого півострова.
- Це рішення буде чинне ще щонайменше 6 років.
Позиція МЗС України
Спікер МЗС України Олег Ніколенко нагадав, що 1 січня 2021 року Велика Британія вийшла зі складу ЄС. Тож Британія розпочала процедуру перенесення європейських санкційних режимів, зокрема щодо Росії, до власного національного законодавства.
І раніше була можливість здійснення розрахунків за основоположні потреби у кримських портах, зокрема придбання продуктів харчування, ліків, оплату лікування. Ні про які інші нововведення не мовиться,
– додав Ніколенко.
Поділитися новиною