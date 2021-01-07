Велика Британія дозволила своїм кораблям заходити до портів окупованого Росією Криму у разі виникнення екстрених ситуацій. У посольстві Британії в Україні заявили, що це рішення це означає "послаблення" санкційного режиму проти Росії.

Як пояснила пані посол Мелінда Сіммонс, Велика Британія підтримує територіальну цілісність України. Про це мовиться на сторінці посольства у фейсбуці.

Важливо Чому Нідерланди підтримують санкції проти Росії та доки це триватиме

Мелінда Сіммонс наголосила, що повідомлення про те, що ці санкції проти Росії послабили, є неправдивими.

Велика Британія підтримує територіальну цілісність України та дотримується санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму,

– мовиться у повідомленні британського посольства.

Судна Британії можуть заходити до портів Криму

З 1 січня 2021 року Велика Британія дозволила своїм суднам заходити до Керченського, Ялтинського та Євпаторійського портів окупованого Росією Криму в екстрених випадках.

окупованого Росією Криму Торговим суднам дозволяють оплачувати лоцманські послуги за прохід через Керченську протоку та за користування портами окупованого півострова.

за та за користування портами окупованого півострова. Це рішення буде чинне ще щонайменше 6 років.

Позиція МЗС України

Спікер МЗС України Олег Ніколенко нагадав, що 1 січня 2021 року Велика Британія вийшла зі складу ЄС. Тож Британія розпочала процедуру перенесення європейських санкційних режимів, зокрема щодо Росії, до власного національного законодавства.

І раніше була можливість здійснення розрахунків за основоположні потреби у кримських портах, зокрема придбання продуктів харчування, ліків, оплату лікування. Ні про які інші нововведення не мовиться,

– додав Ніколенко.

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