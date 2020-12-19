Британець, якому діагностували рак легень, рушив у подорож світом: відвідав і Україну
Британець Люк, почувши діагноз рак легень, наважився поїхати у подорож світом. Він подолав майже 3 тисячі кілометрів і навіть приїхав у Маріуполь.
Мандрівника Люка Грінфіла урочисто зустріли у місцевому сиротинці. Там виховують приблизно 30 дітей, позбавлених батьківської опіки, повідомляє 24 канал.
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"Я хочу поділитись пригодами з іншими людьми. До прикладу, з англійцями, моїми друзями, сім'ями. Також з людьми з України", – пояснив Грінфіл.
► Мандрівка допоможе одужати
Діагноз британець почув 2 роки тому, а вже на початку 2020 року рушив у мандрівку на тандем-велосипеді. Під час зупинок 26-річний Люк Грінфіл відвідує медичні та реабілітаційні центри, де лікуються онкохворі.
Чоловік вирішив не відкладати давню мрію. Він переконаний, що мандрівка допоможе йому одужати.
У мене були мрії, але в майбутньому. Потім, коли я почув діагноз, то зрозумів, що майбутньому треба бути зараз,
– сказав Люк Грінфіл.
► Як тривають подорожі
Компанію час від часу чоловікові складають інші мандрівники. Британець на своїй сторінці у соцмережі повідомляє про те, де, коли і в якій країні буде вільне сідло на його велосипеді.
Люка Грінфіла зустріли у Маріуполі з хлібом та сіллю / Скриншот з відео
Відео з подорожі викладає на власному ютуб-каналі. Люк добре володіє російською, бо вивчав мову в одному з вишів. Потім працював викладачем англійської у кількох країнах.
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► Кінцева зупинка – Китай
Кінцевим пунктом своєї подорожі мандрівник запланував Китай. Туди хотів потрапити через Росію та Грузію, але через пандемію коронавірусу маршрут доводиться змінювати.
Та поки після прогулянки Маріуполем чоловік рушив в Одесу.
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