Брифінг адвокатів Сергія Стерненка: онлайн-трансляція

26 лютого 2021 , 12:15
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Джерело:

24 канал

Адвокати Сергія Стерненка, якого 23 лютого Одеський суд засудив до 7,3 років ув'язнення з конфіскацією половини майна у справі Щербича, дають розлогий брифінг.

Насамперед захисники українського активіста нададуть актуальну інформацію про перебування Сергія у СІЗО.

Важливо Якщо не виженете чортів, вони знищать вас, – Стерненко написав другий лист із СІЗО

Говоритимуть також і про правові наслідки для всіх органів влади, дотичних до розслідування та судового розгляду цієї резонансної справи.

Брифінг адвокатів Стерненка: дивіться онлайн-трансляцію

До групи захисників Стерненка входять адвокати 4 об'єднань та компаній:

  • Масі Найєм, юридична компанія "Міллер";
  • Андрій Писаренко, адвокатська компанія Avad Group,
  • Віталій Коломієць, адвокатське об’єднання OK LEGAL,
  • Микола Ореховський, адвокатське об’єднання OK LEGAL,
  • Вадим Оксюта, адвокатське об’єднання PowerLex.

Що відомо про вирок Стерненку: основне

► Приморський суд Одеси виніс рішення у справі про викрадення людини 23 лютого. Після цього по всій країні спалахнули масштабні протести на підтримку Стерненка.

► Активіста звинуватили у викраденні ексдепутата Сергія Щербича. Мовляв, активіст нібито хотів заволодіти його грошима. Як переконує слідство, мовиться про 300 гривень.

► Сам засуджений називає цю справу політично вмотивованою. Сторона його захисту має намір оскаржувати рішення в апеляційному суді.


Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу