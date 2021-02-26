Брифінг адвокатів Сергія Стерненка: онлайн-трансляція
Адвокати Сергія Стерненка, якого 23 лютого Одеський суд засудив до 7,3 років ув'язнення з конфіскацією половини майна у справі Щербича, дають розлогий брифінг.
Джерело:24 канал
Насамперед захисники українського активіста нададуть актуальну інформацію про перебування Сергія у СІЗО.
Важливо Якщо не виженете чортів, вони знищать вас, – Стерненко написав другий лист із СІЗО
Говоритимуть також і про правові наслідки для всіх органів влади, дотичних до розслідування та судового розгляду цієї резонансної справи.
Брифінг адвокатів Стерненка: дивіться онлайн-трансляцію
До групи захисників Стерненка входять адвокати 4 об'єднань та компаній:
- Масі Найєм, юридична компанія "Міллер";
- Андрій Писаренко, адвокатська компанія Avad Group,
- Віталій Коломієць, адвокатське об’єднання OK LEGAL,
- Микола Ореховський, адвокатське об’єднання OK LEGAL,
- Вадим Оксюта, адвокатське об’єднання PowerLex.
Що відомо про вирок Стерненку: основне
► Приморський суд Одеси виніс рішення у справі про викрадення людини 23 лютого. Після цього по всій країні спалахнули масштабні протести на підтримку Стерненка.
► Активіста звинуватили у викраденні ексдепутата Сергія Щербича. Мовляв, активіст нібито хотів заволодіти його грошима. Як переконує слідство, мовиться про 300 гривень.
► Сам засуджений називає цю справу політично вмотивованою. Сторона його захисту має намір оскаржувати рішення в апеляційному суді.
Поділитися новиною