Адвокати Сергія Стерненка, якого 23 лютого Одеський суд засудив до 7,3 років ув'язнення з конфіскацією половини майна у справі Щербича, дають розлогий брифінг.

Насамперед захисники українського активіста нададуть актуальну інформацію про перебування Сергія у СІЗО.

Важливо Якщо не виженете чортів, вони знищать вас, – Стерненко написав другий лист із СІЗО

Говоритимуть також і про правові наслідки для всіх органів влади, дотичних до розслідування та судового розгляду цієї резонансної справи.

Брифінг адвокатів Стерненка: дивіться онлайн-трансляцію

До групи захисників Стерненка входять адвокати 4 об'єднань та компаній:

Масі Найєм, юридична компанія "Міллер";

юридична компанія "Міллер"; Андрій Писаренко, адвокатська компанія Avad Group,

адвокатська компанія Avad Group, Віталій Коломієць, адвокатське об’єднання OK LEGAL,

адвокатське об’єднання OK LEGAL, Микола Ореховський, адвокатське об’єднання OK LEGAL,

адвокатське об’єднання OK LEGAL, Вадим Оксюта, адвокатське об’єднання PowerLex.

Що відомо про вирок Стерненку: основне

► Приморський суд Одеси виніс рішення у справі про викрадення людини 23 лютого. Після цього по всій країні спалахнули масштабні протести на підтримку Стерненка.

► Активіста звинуватили у викраденні ексдепутата Сергія Щербича. Мовляв, активіст нібито хотів заволодіти його грошима. Як переконує слідство, мовиться про 300 гривень.

► Сам засуджений називає цю справу політично вмотивованою. Сторона його захисту має намір оскаржувати рішення в апеляційному суді.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу