У Сімферополі, який є столицею АР Крим, що й так страждає від нестачі води, сталася аварія на водогоні. Внаслідок цього жителі 10 вулиць міста зовсім залишилися без води.

Про чергову аварію на водогоні в Криму повідомляє видання "Крим.Реалії".

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Аварія на водогоні:

на 6 вулицях подачу води вже мали б відновити, але наразі про відновлення водопостачання не повідомляли,

ще на 4 вулицях наразі про відновлення води не мовиться.

До слова, окупанти останнім часом все частіше стали використовувати історію з "аваріями на водогонах", переважно в Сімферополі.

У такий спосіб місцевим пояснюють, чому деякі вулиці залишаються без води подекуди на кілька діб. Загалом подачу води обмежують вже 4 місяці.

Самі ж окупанти б'ють на сполох: після перекриття Північнокримського каналу запасів води вистачить навіть не до кінця 2020 року.

Більше новин щодо проблем з водою російських окупантів й українських громадян, які залишились у Криму – читайте за посиланням.