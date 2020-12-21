Проблема води в Криму посилюється: у Сімферополі аварія на водогоні
У Сімферополі, який є столицею АР Крим, що й так страждає від нестачі води, сталася аварія на водогоні. Внаслідок цього жителі 10 вулиць міста зовсім залишилися без води.
Про чергову аварію на водогоні в Криму повідомляє видання "Крим.Реалії".
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Аварія на водогоні:
- на 6 вулицях подачу води вже мали б відновити, але наразі про відновлення водопостачання не повідомляли,
- ще на 4 вулицях наразі про відновлення води не мовиться.
До слова, окупанти останнім часом все частіше стали використовувати історію з "аваріями на водогонах", переважно в Сімферополі.
У такий спосіб місцевим пояснюють, чому деякі вулиці залишаються без води подекуди на кілька діб. Загалом подачу води обмежують вже 4 місяці.
Самі ж окупанти б'ють на сполох: після перекриття Північнокримського каналу запасів води вистачить навіть не до кінця 2020 року.
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