Брак води в Криму: Кравчук не виключив ймовірність атаки росіян з Півдня

За нестачу води в Криму повинен відповідати окупант. Тому Леонід Кравчук заперечив можливість подачі води на півострів, хоча раніше таку ймовірність допускав. До речі, надалі проблема може лише загострюватись.

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі зазначив, що Росія хоче перетворити окупований Крим на військову базу.

До теми У мережі показали відео зневодненого Північно-Кримського каналу

Кравчук наголосив, що Україна не постачатиме воду.

Україна просто так поставляти воду в Крим не буде, тому що ми не знаємо, кому ця вода піде – громадянам на полив, чи військовим заводам, чи ще комусь. За все несе відповідальність Росія,

– додав чиновник.

Проблема води у Криму загострюватиметься

Кравчук переконаний, що це питання буде загострюватись. Крім того, він не виключив ймовірність, що Росія атаками намагатиметься отримати воду від України.

"Я думаю, що питання води для Криму буде загострюватися, я думаю, що це буде один з поштовхів для Росії пробити дорогу звідти до України. Херсон, Маріуполь – цю частину вони хочуть якось пробити до Криму, щоб забезпечити Крим водою", – відзначив політик.

За словами Кравчука, це може бути однією з причин агресивних кроків Росії. Проте глава делегації наголосив, що примусити у такий спосіб Україну постачати воду не вийде.

Дефіцит води у Криму: що треба знати

Раніше Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал. Однак після анексії Криму Росією воду перестали постачати.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ і підземних джерел. Екологи заявляли, що це призвело до засолення ґрунту на півострові.

Водойми в Криму масово пересихають. Наприклад, висох водоспад Су-Учхан, озеро Три Сестри, Чорноріченське водосховище.

Однак Україна наголосила, що постачання води на півострів по Північно-Кримському каналу відновляться тільки після деокупації Криму.