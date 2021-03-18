За нестачу води в Криму повинен відповідати окупант. Тому Леонід Кравчук заперечив можливість подачі води на півострів, хоча раніше таку ймовірність допускав. До речі, надалі проблема може лише загострюватись.

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі зазначив, що Росія хоче перетворити окупований Крим на військову базу.

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Кравчук наголосив, що Україна не постачатиме воду.

Україна просто так поставляти воду в Крим не буде, тому що ми не знаємо, кому ця вода піде – громадянам на полив, чи військовим заводам, чи ще комусь. За все несе відповідальність Росія,

– додав чиновник.

Проблема води у Криму загострюватиметься

Кравчук переконаний, що це питання буде загострюватись. Крім того, він не виключив ймовірність, що Росія атаками намагатиметься отримати воду від України.

"Я думаю, що питання води для Криму буде загострюватися, я думаю, що це буде один з поштовхів для Росії пробити дорогу звідти до України. Херсон, Маріуполь – цю частину вони хочуть якось пробити до Криму, щоб забезпечити Крим водою", – відзначив політик.

За словами Кравчука, це може бути однією з причин агресивних кроків Росії. Проте глава делегації наголосив, що примусити у такий спосіб Україну постачати воду не вийде.

Зверніть увагу! Ще в серпні 2020 року Кравчук припускав, що Україна може відновити подачу води в Крим, якщо буде гуманітарна катастрофа. Водночас він стверджував, що промислові підприємства агресора води в жодному разі не отримають.

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