У мережі оприлюднили переписку нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара. Парламентар, зокрема, бідкається, що якась Сергіївна дізнається про те, що в ЗМІ з'явилося його листування з нею. Брагар запам’ятався передусім тим, що пропонував бабці продати собаку, аби заплатити за газ. Однак він був фігурантом і кількох інших скандалів.

Деталі переписки Брагара з пані Сергіївною

Під час засідання Ради 17 грудня Брагар переписувався з абонентами Pravo Na Vse та Eugeniusz Fedorczuk. Про це повідомляє "Цензор.НЕТ". Також видання оприлюднило відповідні фото та відео.

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Головне – Сергіївні не показувати. Потім загуглить і побачить. І буде мозок ****. Вона в тих радівських переписках фігурує. І аргумент, що я зустрічаюся з учителькою, безкоштовно публікувати ніхто не буде,

– зауважив під час переписки Брагар.

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Щоб Сергіївна не побачила: переписка Брагара у Раді / Фото "Цензор.НЕТ"

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Попередні скандали за участю Євгенія Брагара

У лютому під час ефіру на одному з телеканалів у студію зателефонувала жінка. Вона запитала політиків, як прожити на пенсію у 2 тисячі гривень, якщо за комунальні послуги треба платити ще більше. На це Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи" та заплатити за комуналку. Насправді ж собака виявився зовсім не елітним. Крім того, Брагар обіцяв приїхати до бабусі, але не з’явився.

Опісля Брагар знову потрапив у скандал – він запропонував скасувати історію у 5 класі школи. На його переконання, курс – занадто легкий, а діти й без нього є перевантаженими. Відповідне звернення він направив до Міносвіти.

Також "слуга народу" заявив, що патріотичне кіно не варто фінансувати, оскільки кіноіндустрія – це бізнес. За його словами, є фільми, які "нормально фінансувались і повернули витрати". Серед них – стрічки "95 кварталу".