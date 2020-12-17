Одіозного "слугу" Брагара спіймали на переписці в Раді: нардеп злякався якоїсь Сергіївни
У мережі оприлюднили переписку нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара. Парламентар, зокрема, бідкається, що якась Сергіївна дізнається про те, що в ЗМІ з'явилося його листування з нею. Брагар запам’ятався передусім тим, що пропонував бабці продати собаку, аби заплатити за газ. Однак він був фігурантом і кількох інших скандалів.
Деталі переписки Брагара з пані Сергіївною
Під час засідання Ради 17 грудня Брагар переписувався з абонентами Pravo Na Vse та Eugeniusz Fedorczuk. Про це повідомляє "Цензор.НЕТ". Також видання оприлюднило відповідні фото та відео.
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Головне – Сергіївні не показувати. Потім загуглить і побачить. І буде мозок ****. Вона в тих радівських переписках фігурує. І аргумент, що я зустрічаюся з учителькою, безкоштовно публікувати ніхто не буде,
– зауважив під час переписки Брагар.
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Щоб Сергіївна не побачила: переписка Брагара у Раді / Фото "Цензор.НЕТ"
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Попередні скандали за участю Євгенія Брагара
- У лютому під час ефіру на одному з телеканалів у студію зателефонувала жінка. Вона запитала політиків, як прожити на пенсію у 2 тисячі гривень, якщо за комунальні послуги треба платити ще більше. На це Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи" та заплатити за комуналку. Насправді ж собака виявився зовсім не елітним. Крім того, Брагар обіцяв приїхати до бабусі, але не з’явився.
- Опісля Брагар знову потрапив у скандал – він запропонував скасувати історію у 5 класі школи. На його переконання, курс – занадто легкий, а діти й без нього є перевантаженими. Відповідне звернення він направив до Міносвіти.
- Також "слуга народу" заявив, що патріотичне кіно не варто фінансувати, оскільки кіноіндустрія – це бізнес. За його словами, є фільми, які "нормально фінансувались і повернули витрати". Серед них – стрічки "95 кварталу".
- Усім цим скандалам передував ще один – у січні. Тоді народний обранець написав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат. Остання стала учасницею неприємної ситуації. Вона разом із подругою поверталася після похорону загиблого на Донбасі воїна, і в автобусі попросила вимкнути російський фільм, який транслювали у салон. У підсумку в транспорті почалася суперечка, водій відмовився вимикати фільм, а пасажири його підтримали. Після цього волонтерки вийшли з автобуса просто посеред траси.
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