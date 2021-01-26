Бойовику, який воював проти ЗСУ, оголосили про підозру

26 січня 2021 , 17:08
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Російському бойовику, який воював проти Збройних сил України в районі Дебальцевого та Старогнатівки, заочно повідомили про підозру. Звинувачують 27-річного бійця окупантів у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Досудове розслідування здійснюють співробітники Служби безпеки України Донеччини та Луганщини.

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Наразі бійцю окупантів заочно повідомили про підозру

  • у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • в участі у терористичній організації та не передбачених законом збройних формуваннях.

Правоохоронці встановили, що 27-річний бойовик з Красногорівки з липня 2015 року брав участь у складі незаконних збройних формувань Росії.

Зокрема, чоловік брав участь у формуваннях

  • Казачий Союз "Область Війська Донського";
  • 1-й Окремій Слов'янській мотострілецькій бригаді 1 армійського корпусу міністерства оборони.

Він воював проти ЗСУ біля таких населених пунктів

  • Дебальцеве;
  • Петровське;
  • Чермалик;
  • Гранітне;
  • Старогнатівка Волноваського району;
  • Лукове;
  • Мічуріне Бойківського району Донецької області.
Зверніть увагу! Раніше СБУ повідомила про підозру та оголосила в розшук ватажка підконтрольних Росії луганських бойовиків. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.