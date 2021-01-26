Бойовику, який воював проти ЗСУ, оголосили про підозру

Російському бойовику, який воював проти Збройних сил України в районі Дебальцевого та Старогнатівки, заочно повідомили про підозру. Звинувачують 27-річного бійця окупантів у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Джерело: Донецька обласна прокуратура
Досудове розслідування здійснюють співробітники Служби безпеки України Донеччини та Луганщини.
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Наразі бійцю окупантів заочно повідомили про підозру
- у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;
- в участі у терористичній організації та не передбачених законом збройних формуваннях.
Правоохоронці встановили, що 27-річний бойовик з Красногорівки з липня 2015 року брав участь у складі незаконних збройних формувань Росії.
Зокрема, чоловік брав участь у формуваннях
- Казачий Союз "Область Війська Донського";
- 1-й Окремій Слов'янській мотострілецькій бригаді 1 армійського корпусу міністерства оборони.
Він воював проти ЗСУ біля таких населених пунктів
Зверніть увагу!
- Дебальцеве;
- Петровське;
- Чермалик;
- Гранітне;
- Старогнатівка Волноваського району;
- Лукове;
- Мічуріне Бойківського району Донецької області.
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