Російському бойовику, який воював проти Збройних сил України в районі Дебальцевого та Старогнатівки, заочно повідомили про підозру. Звинувачують 27-річного бійця окупантів у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Джерело: Донецька обласна прокуратура Досудове розслідування здійснюють співробітники Служби безпеки України Донеччини та Луганщини. Читайте також Коригувала вогонь у 2014 році: СБУ викрила командирку проросійських бойовиків Наразі бійцю окупантів заочно повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;

в участі у терористичній організації та не передбачених законом збройних формуваннях. Правоохоронці встановили, що 27-річний бойовик з Красногорівки з липня 2015 року брав участь у складі незаконних збройних формувань Росії. Зокрема, чоловік брав участь у формуваннях Казачий Союз "Область Війська Донського";

1-й Окремій Слов'янській мотострілецькій бригаді 1 армійського корпусу міністерства оборони. Він воював проти ЗСУ біля таких населених пунктів Дебальцеве;

Петровське;

Чермалик;

Гранітне;

Старогнатівка Волноваського району;

Лукове;

Мічуріне Бойківського району Донецької області. Зверніть увагу! Раніше СБУ повідомила про підозру та оголосила в розшук ватажка підконтрольних Росії луганських бойовиків. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.