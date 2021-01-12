Бойовика, який воював на Донбасі у районі Дебальцевого та брав участь у боях за аеропорт у Донецьку, можуть ув'язнити. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Щодо справи бойовика завершили досудове розслідування. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

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Що відомо про бойовика

Жителя села Червона Поляна Донецької області звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України, а також в участі у терористичних організаціях.

Навесні 2014 року чоловік вступив до "батальйону Восток", а згодом – до "Казачого Союзу війська Донського".

Чоловік був стрільцем та близько року воював проти ЗСУ у районі Дебальцева, Вуглегірська, Пісків та Спартака.

Також бойовик брав участь у боях на території міжнародного аеропорту "Донецьк".

Обвинувальний акт вже направили до Красноармійського районного суду для розгляду по суті.

Чоловік може отримати до 15 років позбавлення волі.

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