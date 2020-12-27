За добу, 27 грудня, бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу". Українські захисники змушені були відкрити вогонь у відповідь.

Російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї неподалік Мар'їнки, а біля Авдіївки – з гранатометів. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.

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Крім того, біля Авдіївки окупанти запускали безпілотник.

Реакція українських військових

Бійці ЗСУ змушені були реагувати на порушення противника. У штабі зазначили, що українські воїни надали адекватну відповідь бойовикам, а також зупинили безпілотник.

Постраждалих та поранених в ООС немає. Наразі військові повністю контролюють ситуацію.

Крім цього, українські захисники продовжують виконувати й інші завдання біля передової. Наприклад, за добу сапери розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 32 вибухівки.