Бойовики зазнали втрат в районі Горлівки: повідомляють про щонайбільше 10 загиблих
Проросійські бойовики на Донбасі минулої доби 20 лютого зазнали втрат. У мережі говорять про 5 – 10 загиблих і щонайменше 3 поранених. Щоправда, "офіційно" підтвердили смерть лише одного окупанта.
Джерело:Український мілітарний портал
Інформацію про 1 загиблого надали представники 1-го армійського корпусу окупаційного контингенту Збройних сил Росії. Також вони розповіли про ще 2 поранених. Сталося це на околиці Горлівки біля селища шахти імені Гагаріна.
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Що відомо про небіжчика
- За інформацією з мережі, позивний загиблого – "Кристал".
- Така людина є в базі "Миротворця".
- Звуть його Володимир Горбачов.
Загиблий на Донбасі бойовик "Кристал" / Скриншот з бази "Миротворця"
- Народився бойовик 27 березня 1964 року в селищі Олексіївка Белгородської області Росії. Тобто, мав повних 56 років.
- Проживав в селищі Кірово на Донеччині.
- Мав звання "лейтенанта". Проходив службу в 3 бригаді 1 армійського корпусу окупаційного контингенту Збройних сил РФ.
- До цього служив у спецзагоні "Беркут", що дислокувався в Донецькій області.
- Окупанти стверджують, що зазнали втрат внаслідок мінометного вогню з боку українських військових.
Де, за версією окупантів, стався обстріл / Карта
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Подробиці від Цаплієнка
- Українських журналіст повідомляє про серйозні втрати серед бойовиків – 10 загиблих і 3 поранених.
- Інциденти трапилися здебільшого в районі Горлівки та дуже глибоко в тилу.
- Тому бойовики підозрюють, що проти них працює група невідомих партизанів.
Бойовики обстріляли себе самі, – ЗСУ
- Наголосимо, що українські воїни не обстрілюють позиції бойовиків, оскільки це заборонено "Мінськом". Більше того, захисники України рідко відкривають вогонь у відповідь, коли їх обстрілюють. Відбувається це лише у разі значної небезпеки життю.
- Натомість окупанти часто вдаються до збройних провокацій – атакують не лише Збройні сили, а і мирні населені пункти.
- За словами головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, основна мета таких кроків – створення ілюзії обстрілів з боку ЗСУ по населених пунктах зі застосуванням забороненого важкого озброєння, а отже дискредитація Об'єднаних сил.
- Хомчак додав, що 20 лютого бойовики обстріляли зі 120-міліметрових мінометів позиції ЗСУ, селище Новгородське та район Південного.
- Крім того, біля Горлівки відкрили вогонь по власних позиціях біля газорозподільчої станції.
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