Проросійські бойовики на Донбасі минулої доби 20 лютого зазнали втрат. У мережі говорять про 5 – 10 загиблих і щонайменше 3 поранених. Щоправда, "офіційно" підтвердили смерть лише одного окупанта.

Інформацію про 1 загиблого надали представники 1-го армійського корпусу окупаційного контингенту Збройних сил Росії. Також вони розповіли про ще 2 поранених. Сталося це на околиці Горлівки біля селища шахти імені Гагаріна. Актуально Війна на Донбасі: бойовики обстріляли будинки місцевих жителів Що відомо про небіжчика За інформацією з мережі, позивний загиблого – "Кристал".

Така людина є в базі "Миротворця".

Звуть його Володимир Горбачов.

Загиблий на Донбасі бойовик "Кристал" / Скриншот з бази "Миротворця" Народився бойовик 27 березня 1964 року в селищі Олексіївка Белгородської області Росії . Тобто, мав повних 56 років.

. Тобто, мав повних 56 років. Проживав в селищі Кірово на Донеччині.

Мав звання "лейтенанта". Проходив службу в 3 бригаді 1 армійського корпусу окупаційного контингенту Збройних сил РФ.

окупаційного контингенту Збройних сил РФ. До цього служив у спецзагоні "Беркут", що дислокувався в Донецькій області.

що дислокувався в Донецькій області. Окупанти стверджують, що зазнали втрат внаслідок мінометного вогню з боку українських військових. Де, за версією окупантів, стався обстріл / Карта До теми Хомчак пов'язав загострення на Донбасі зі засіданнями ТКГ та РНБО Подробиці від Цаплієнка Українських журналіст повідомляє про серйозні втрати серед бойовиків – 10 загиблих і 3 поранених. Інциденти трапилися здебільшого в районі Горлівки та дуже глибоко в тилу. Тому бойовики підозрюють, що проти них працює група невідомих партизанів. Бойовики обстріляли себе самі, – ЗСУ Наголосимо, що українські воїни не обстрілюють позиції бойовиків, оскільки це заборонено "Мінськом". Більше того, захисники України рідко відкривають вогонь у відповідь, коли їх обстрілюють. Відбувається це лише у разі значної небезпеки життю. Натомість окупанти часто вдаються до збройних провокацій – атакують не лише Збройні сили, а і мирні населені пункти. За словами головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, основна мета таких кроків – створення ілюзії обстрілів з боку ЗСУ по населених пунктах зі застосуванням забороненого важкого озброєння, а отже дискредитація Об'єднаних сил. Хомчак додав, що 20 лютого бойовики обстріляли зі 120-міліметрових мінометів позиції ЗСУ, селище Новгородське та район Південного. Крім того, біля Горлівки відкрили вогонь по власних позиціях біля газорозподільчої станції. Важливо! Від початку 2021 року окупанти все частіше почали стріляти прицільно по українських позиціях. Спершу було багато поранених, а потім почалися й жертви. За січень – лютий на Донбасі вже загинули 11 українських захисників. Через загострення на передову їздили Володимир Зеленський і Руслан Хомчак. Також скликали термінові засідання ТКГ.