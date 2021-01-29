Бойовики завдали удару біля Водяного: поранені 2 українських захисників
Російські найманці 29 січня скинули снаряд над позиціями українських військових біля Водяного. У результаті 2 бійців Збройних сил України отримали поранення.
Джерело: штаб ООС
Війська окупанта знову порушили режим перемир'я на Донбасі. Інцидент трапився у районі Водяного, що на Приазов’ї.
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Деталі ворожої атаки на Донбасі
Опівдні 28 січня бойовики застосували безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер". За його допомогою вони скинули снаряд ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил.
Постраждали бійці ЗСУ
Внаслідок цього 2 українських військових отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надали належну медичну допомогу. Стан здоров'я захисників задовільний.
Про порушення повідомили ОБСЄ
У штабі ООС наголошують, що такі збройних формувань Росії та її найманців ще раз підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим тиші.
Про дії окупантів вже повідомили представників ОБСЄ.
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