Російські найманці 29 січня скинули снаряд над позиціями українських військових біля Водяного. У результаті 2 бійців Збройних сил України отримали поранення.

Джерело: штаб ООС

Війська окупанта знову порушили режим перемир'я на Донбасі. Інцидент трапився у районі Водяного, що на Приазов’ї.

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Деталі ворожої атаки на Донбасі

Опівдні 28 січня бойовики застосували безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер". За його допомогою вони скинули снаряд ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил.

Постраждали бійці ЗСУ

Внаслідок цього 2 українських військових отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надали належну медичну допомогу. Стан здоров'я захисників задовільний.

Про порушення повідомили ОБСЄ

У штабі ООС наголошують, що такі збройних формувань Росії та її найманців ще раз підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим тиші.

Про дії окупантів вже повідомили представників ОБСЄ.

Зверніть увагу! Протягом 28 січня проросійські бойовики 3 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. На обстріли окупантів українські військові відповідали вогнем.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу