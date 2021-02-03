Змушують поливати брудом Україну: бойовики захопили в полон бійця ЗСУ

Проросійські бойовики 3 лютого оприлюднили кілька роликів з українським військовим, який зник з позицій ЗСУ декілька днів тому. На відео донецькі окупанти змушують воїна лити бруд на Україну та своїх побратимів.
Джерело: оперативне командування "Північ"
Український захисник зник з позицій Збройних сил України в районі проведення Операції об'єднаних сил 28 січня 2021 року. Увесь цей час його розшукували бійці його підрозділу.
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Наші військовослужбовці повідомляють, що це вже не перший випадок примусу полонених говорити на камери російських ЗМІ речі, що дискредитують ЗСУ та нашу країну.
Бойовики взяли в полон українського військового / Фото оперативного командування "Північ"
Зазначається також, що наразі деталі зникнення воїна встановлює слідство. Цей випадок свідчить про те, що російські окупанти здатні на будь-які найпідліші дії, аби лише нашкодити іміджу наших захисників.Зверніть увагу! Військові просять усіх бути обережними в зоні проведення операції Об’єднаних сил та за жодних обставин не довіряти ворогу.