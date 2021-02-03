Проросійські бойовики 3 лютого оприлюднили кілька роликів з українським військовим, який зник з позицій ЗСУ декілька днів тому. На відео донецькі окупанти змушують воїна лити бруд на Україну та своїх побратимів.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Український захисник зник з позицій Збройних сил України в районі проведення Операції об'єднаних сил 28 січня 2021 року. Увесь цей час його розшукували бійці його підрозділу.

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Бойовики примушують полонених лити бруд Україну

Наші військовослужбовці повідомляють, що це вже не перший випадок примусу полонених говорити на камери російських ЗМІ речі, що дискредитують ЗСУ та нашу країну.



Бойовики взяли в полон українського військового / Фото оперативного командування "Північ"

Зазначається також, що наразі деталі зникнення воїна встановлює слідство. Цей випадок свідчить про те, що російські окупанти здатні на будь-які найпідліші дії, аби лише нашкодити іміджу наших захисників.

Зверніть увагу! Військові просять усіх бути обережними в зоні проведення операції Об’єднаних сил та за жодних обставин не довіряти ворогу.

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