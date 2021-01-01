Вже в перший день 2021 року проросійські бойовики вдалися до низки порушень на Донбасі, обстрілюючи українських воїнів з мінометів і гранатометів. Щоб уберегтися від провокацій, нашим захисникам довелося "привітати" й ворога у відповідь.

Серед українських воїнів втрат і поранень не зафіксовано. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

До слова Стріляли навіть у новорічну ніч: бойовики 10 разів порушили режим тиші на Донбасі

Обстріли бойовиків:

біля Авдіївки – бойовики вели обстріли з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї,

поблизу Водяного – російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї,

недалеко від Золотого-4 – противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети,

поблизу Новолуганського – росіяни застосували стрілецьку зброю.

Українські воїни були змушені надати вогонь у відповідь на численні обстріли бойовиків. Наразі втрати ворога невідомі, але, на щастя, з наших воїнів ніхто не постраждав.

До слова, поблизу Авдіївки бойовики також намагалися зафільмувати українські позиції за допомогою квадрокоптера. Його українські воїни успішно збили.



Карта Операції Об'єднаних сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу