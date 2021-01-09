Бойовики вкотре порушили режим тиші: гатили біля Донецька та на Приазов'ї
З початку 9 січня окупанти на Донбасі тричі порушували режим припинення вогню. Стріляли на Приазов'ї та в поблизу окупованого Донецька.
Такі дані станом на 17:00 9 січня 2021 року. Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил.
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Де і коли гатили
В обідній час на передовій зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню. Зокрема:
- 2 обстріли здійснили поблизу населеного пункту Луганське;
- неподалік Водяного, що на Приазов’ї.
Яку зброю використовували
Російські окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також гатили з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
На щастя, серед українських воїнів бойових втрат немає. У штабі запевнили, що обстановка в районі проведення ООС і надалі контрольована українськими воїнами.
Ситуація на передовій: останні новини
- Від початку доби 9 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил тиша була до обіду. Спершу порушень режиму припинення вогню не зафіксували
- Протягом 8 січня війська окупанта на Донбасі 9 разів порушили перемир'я.
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