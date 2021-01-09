З початку 9 січня окупанти на Донбасі тричі порушували режим припинення вогню. Стріляли на Приазов'ї та в поблизу окупованого Донецька.

Такі дані станом на 17:00 9 січня 2021 року. Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Важливо Бойовики 9 разів обстріляли Донбас: де було найгарячіше

Де і коли гатили

В обідній час на передовій зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню. Зокрема:

2 обстріли здійснили поблизу населеного пункту Луганське;

неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

Яку зброю використовували

Російські окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також гатили з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

На щастя, серед українських воїнів бойових втрат немає. У штабі запевнили, що обстановка в районі проведення ООС і надалі контрольована українськими воїнами.

Ситуація на передовій: останні новини

Від початку доби 9 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил тиша була до обіду. Спершу порушень режиму припинення вогню не зафіксували

Протягом 8 січня війська окупанта на Донбасі 9 разів порушили перемир'я.

Важливо! На Донбасі з липня 2020 року діє режим тиші. Однак російські бойовики регулярно його порушують. Більше про це читайте за посиланням.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу