Проросійські бойовики помітно активізувалися на Донбасі. Вони провокували українських воїнів упродовж усієї доби та 8 разів порушили режим припинення вогню.

Окрім провокацій, були й прицільні обстріли. Українські захисники з відповіддю не забарилися. Про це інформує штаб ООС.

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Де стріляв ворог

Збройні формування Росії 4 рази відкривали вогонь біля Водяного на Приазов'ї. Проти воїнів противник застосував артилерійські системи 122-го калібру у поєднанні зі 120 та 82 міліметровими мінометами. По Водяному окупанти вели вогонь також із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Надвечір противник активізував свої вогневі дії і поблизу населених пунктів Верхньоторецьке та Широкине, де відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів.

В передмісті Авдіївки противник двічі обстріляв позиції українських захисників з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, до того ж вів і снайперський вогонь.

Український воїн отримав поранення

Внаслідок обстрілу снайпера саме біля Авдіївки один військовослужбовець ООС отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу допомогу та евакуювали до лікарні. Його стан медики оцінюють як задовільний.

На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники з відповіддю не забарилася. З гранатометів різних систем вони миттєво відкрили прицільний вогонь по позиціях ворога.

Від початку поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Від 27 липня на Донбасі триває всеосяжне припинення вогню. Втім, проросійські бойовики часто порушують тишу, провокують українських воїнів або навіть відкривають прицільний вогонь по їх позиціях. Так, за час перемир’я загинуло 4 українських оборонців.