Бойовики укріплюють позиції неподалік Донецького аеропорту

Джерело:ООС
Проросійські бойовики 26 лютого вдосконалюють та облаштовують нові позиції у районі Донецького аеропорту. Окупанти вже проводять інженерні роботи.
Підрозділи Збройних сил України зафіксували ці роботи.
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Російські найманці зводять фортифікаційні споруди, використовуючи мішки із піском поблизу пожежного депо ДАПу.
У штабі Операції об'єднаних сил наголосили, що ці факти свідчать про те, що бойовики й надалі демонструють небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.