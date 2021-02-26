Проросійські бойовики 26 лютого вдосконалюють та облаштовують нові позиції у районі Донецького аеропорту. Окупанти вже проводять інженерні роботи.

Підрозділи Збройних сил України зафіксували ці роботи. Читайте також План України щодо Донбасу перенесли на невизначений термін Що роблять бойовики Російські найманці зводять фортифікаційні споруди, використовуючи мішки із піском поблизу пожежного депо ДАПу. У штабі Операції об'єднаних сил наголосили, що ці факти свідчать про те, що бойовики й надалі демонструють небажання виконувати раніше досягнуті домовленості. Загострення на Донбасі: що відомо Від початку 2021 року бойовики на Донбасі продовжують зривати перемир'я. Окупанти все частіше прицільно обстрілюють позиції українських військових.

Наприклад, 26 лютого російські найманці аж 10 разів порушували "тишу". Зокрема, вони здійснили потужний обстріл Водяного, що на Приазов'ї. У результаті постраждали 9 бійців ЗСУ.

Загалом за січень – лютий 2021 року вже загинули 16 українських воїнів.

Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу