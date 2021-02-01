Бойовики стріляли з гранатометів: ситуація на Донбасі

Проросійські бойовики на Донбасі 1 лютого 4 рази порушили домовленості щодо режиму тиші. На щастя, ніхто з українських захисників не постраждав.

Джерело: штаб ООС

Порушення зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

До теми Українські танкісти показали готовність відповідати на провокації Росії: потужне відео

Де стріляли бойовики

►У передмісті Авдіївки окупанти відкривали вогонь у бік українських позицій з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

►Неподалік Новомихайлівки бойовики стріляли зі стрілецької зброї.

►Біля населеного пункту Пищевик ворог гатив з автоматичних станкових гранатометів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.

До речі, у районі проведення Операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, 1 лютого сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

Ситуція в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами,

– наголосили в штабі ООС.

Додамо, що впродовж доби 31 січня окупанти 9 разів порушували режим тиші.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу