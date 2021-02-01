Бойовики стріляли з гранатометів: ситуація на Донбасі

Проросійські бойовики на Донбасі 1 лютого 4 рази порушили домовленості щодо режиму тиші. На щастя, ніхто з українських захисників не постраждав.
Джерело: штаб ООС
Порушення зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
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►У передмісті Авдіївки окупанти відкривали вогонь у бік українських позицій з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів.
►Неподалік Новомихайлівки бойовики стріляли зі стрілецької зброї.
►Біля населеного пункту Пищевик ворог гатив з автоматичних станкових гранатометів.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.
До речі, у районі проведення Операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, 1 лютого сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.
Ситуція в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами,
– наголосили в штабі ООС.
Додамо, що впродовж доби 31 січня окупанти 9 разів порушували режим тиші.