Бойовики з російськими паспортами брали участь у консультаціях ТКГ з ОБСЄ, – Гармаш

На засіданні робочої групи з політичних питань ТКГ 30 березня брали участь в обговореннях і бойовики з окупованих територій. За інформацією одного з учасників української делегації, вони мали російські паспорти.

Як пише Сергій Гармаш, у двосторонніх консультаціях з модератором і в неофіційній нараді представників делегацій брали участь так звані представники ОРДЛО. Саме вони мали російські паспорти.

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ОБСЄ порушило формат

Як зазначає представник ТКГ Сергій Гармаш, місія ОБСЄ, допустивши бойовиків з паспортом Росії, порушує формат. Адже виходить, вони є представниками Росії і її громадянами. Хто їх запросив – наразі не ясно.

Тобто, ОБСЄ самовільно, в порушення Мінських угод, порушило тристоронній формат переговорів, наділивши статусом делегацій переговорів запрошених (до речі, до сьогоднішнього дня не зрозуміло – ким) з ОРДЛО російських громадян,

– підкреслив Гармаш.

Гармаш зазначає: перші 4 години переговори йшли як двосторонні консультації модератора від ОБСЄ з представниками сторін в двосторонньому форматі. Потім була "неофіційна інформаційна зустріч" офіційних представників делегацій. Лише останні півгодини, як розповів Гармаш, проходило офіційне засідання робочої групи.

Він зазначив: головний переговорний процес не зірвано. "Хоча на сьогодні у мене є вже чітка впевненість, що всі зусилля російської сторони спрямовані не на мирне врегулювання конфлікту, а на створення умов, коли у нас здали б нерви і ми перші вийшли з переговорів", – розповів Гармаш.

Коли наступне засідання ТКГ і що на порядку денному