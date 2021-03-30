Бойовики з російськими паспортами брали участь у консультаціях ТКГ з ОБСЄ, – Гармаш
На засіданні робочої групи з політичних питань ТКГ 30 березня брали участь в обговореннях і бойовики з окупованих територій. За інформацією одного з учасників української делегації, вони мали російські паспорти.
Джерело:фейсбук Сергія Гармаша
Як пише Сергій Гармаш, у двосторонніх консультаціях з модератором і в неофіційній нараді представників делегацій брали участь так звані представники ОРДЛО. Саме вони мали російські паспорти.
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ОБСЄ порушило формат
Як зазначає представник ТКГ Сергій Гармаш, місія ОБСЄ, допустивши бойовиків з паспортом Росії, порушує формат. Адже виходить, вони є представниками Росії і її громадянами. Хто їх запросив – наразі не ясно.
Тобто, ОБСЄ самовільно, в порушення Мінських угод, порушило тристоронній формат переговорів, наділивши статусом делегацій переговорів запрошених (до речі, до сьогоднішнього дня не зрозуміло – ким) з ОРДЛО російських громадян,
– підкреслив Гармаш.
Гармаш зазначає: перші 4 години переговори йшли як двосторонні консультації модератора від ОБСЄ з представниками сторін в двосторонньому форматі. Потім була "неофіційна інформаційна зустріч" офіційних представників делегацій. Лише останні півгодини, як розповів Гармаш, проходило офіційне засідання робочої групи.
Він зазначив: головний переговорний процес не зірвано. "Хоча на сьогодні у мене є вже чітка впевненість, що всі зусилля російської сторони спрямовані не на мирне врегулювання конфлікту, а на створення умов, коли у нас здали б нерви і ми перші вийшли з переговорів", – розповів Гармаш.
Коли наступне засідання ТКГ і що на порядку денному
- Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі заплановане на 31 березня.
- 30 березня відбулися засідання робочих груп з питань гуманітарної, економічної та політичної безпеки
- Переговори відбудуться у форматі відеоконференції.
- Розлянуть питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ, імплементації Мінських угод і підсумків Паризького саміту, продовжать розробку плану спільних кроків.
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