Бойовики проводять "навчання" з бойовою стрільбою: це порушення, – ОБСЄ

Джерело:Штаб ООС
У моніторинговій місії ОБСЄ кажуть, що левова частина обстрілів, зафіксованих на Донбасі – це "навчання" бойовиків. Проте проводять вони їх з бойовими стрільбами. Спостерігачі заявляють: це – порушення домовленостей.
Про це повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
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848 із 894 порушень режиму припинення вогню зафіксували представники СММ ОБСЄ з боку збройних формувань Росії у Донецькій області і були оцінені, як навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року,
– цитують у штабі Операції Об'єднаних сил.
В ОБСЄ зазначили, ці факти означають, що бойовики не зацікавлені в дотриманні домовленостей щодо режиму тиші.Важливо! У штабі ООС повідомили, що 13 лютого окупанти 2 рази порушили режим припинення вогн ю. Зокрема, вони відкрили вогонь біля Водяного та Старогнатівки з підствольних гранатометів.