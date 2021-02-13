Бойовики проводять "навчання" з бойовою стрільбою: це порушення, – ОБСЄ
У моніторинговій місії ОБСЄ кажуть, що левова частина обстрілів, зафіксованих на Донбасі – це "навчання" бойовиків. Проте проводять вони їх з бойовими стрільбами. Спостерігачі заявляють: це – порушення домовленостей.
Джерело:Штаб ООС
Про це повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
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848 із 894 порушень режиму припинення вогню зафіксували представники СММ ОБСЄ з боку збройних формувань Росії у Донецькій області і були оцінені, як навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року,
– цитують у штабі Операції Об'єднаних сил.
Які ще порушення зафіксували спостерігачі:
- Поблизу Тернового (непідконтрольна територія): на полігоні зафіксували 3 одиниці гаубиць Д-30, реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" та самохідну гаубицю 2С1 "Гвоздика", розміщених з порушенням відповідних ліній відведення. Також виявили 35 танків – за межами виділених місць зберігання озброєння.
- Також збройні формування регулярно проводять заходи зі зміни та просування своїх позицій у сторону підрозділів ЗСУ.
- Біля Набережного безпілотник виявив два подовження траншей.
В ОБСЄ зазначили, ці факти означають, що бойовики не зацікавлені в дотриманні домовленостей щодо режиму тиші.
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