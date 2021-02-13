У моніторинговій місії ОБСЄ кажуть, що левова частина обстрілів, зафіксованих на Донбасі – це "навчання" бойовиків. Проте проводять вони їх з бойовими стрільбами. Спостерігачі заявляють: це – порушення домовленостей.

Про це повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

До теми Росія ніколи не припиняла головну стратегічну мету, – Кравчук про ескалацію на Донбасі

848 із 894 порушень режиму припинення вогню зафіксували представники СММ ОБСЄ з боку збройних формувань Росії у Донецькій області і були оцінені, як навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року,

– цитують у штабі Операції Об'єднаних сил.

Які ще порушення зафіксували спостерігачі:

Поблизу Тернового (непідконтрольна територія): на полігоні зафіксували 3 одиниці гаубиць Д-30, реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" та самохідну гаубицю 2С1 "Гвоздика", розміщених з порушенням відповідних ліній відведення. Також виявили 35 танків – за межами виділених місць зберігання озброєння.

(непідконтрольна територія): на полігоні зафіксували 3 одиниці гаубиць Д-30, реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" та самохідну гаубицю 2С1 "Гвоздика", розміщених з порушенням відповідних ліній відведення. Також виявили 35 танків – за межами виділених місць зберігання озброєння. Також збройні формування регулярно проводять заходи зі зміни та просування своїх позицій у сторону підрозділів ЗСУ.

Біля Набережного безпілотник виявив два подовження траншей.

В ОБСЄ зазначили, ці факти означають, що бойовики не зацікавлені в дотриманні домовленостей щодо режиму тиші.

Важливо! У штабі ООС повідомили, що 13 лютого окупанти 2 рази порушили режим припинення вогн ю. Зокрема, вони відкрили вогонь біля Водяного та Старогнатівки з підствольних гранатометів.