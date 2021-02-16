Бойовики продовжують зривати перемир'я на Донбасі: де та з чого були обстріли

Упродовж минулої доби на більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів у районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігали тишу. Щоправда, бойовики все же тричі порушили режим припинення вогню.
Про це мовиться у ранковому зведенні про ситуацію на Донбасі. У штабі оприлюднили дані станом на 7:00 16 лютого.
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Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
- Неподалік Славного бойовики вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета.
- Біля Опитного проросійські найманці застосували ручний протитанковий гранатомет.
Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
- Поблизу Світлодарська окупанти здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберного кулемету.
Бойових втрат серед захисників України немає.
Як у Об'єднаних силах відреагували на обстріли
- На обстріли українські воїни давали адекватну відповідь.
- Про усі факти порушення через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.
Що відбувалося на Донбасі упродовж поточної доби 16 лютого
- Порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було.
- Українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі ООС.
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