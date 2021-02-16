Бойовики продовжують зривати перемир'я на Донбасі: де та з чого були обстріли

16 лютого 2021 , 08:04
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Джерело:

Пресцентр Об'єднаних сил

Упродовж минулої доби на більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів у районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігали тишу. Щоправда, бойовики все же тричі порушили режим припинення вогню.

Про це мовиться у ранковому зведенні про ситуацію на Донбасі. У штабі оприлюднили дані станом на 7:00 16 лютого.

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Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

  • Неподалік Славного бойовики вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета.
  • Біля Опитного проросійські найманці застосували ручний протитанковий гранатомет.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

  • Поблизу Світлодарська окупанти здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Бойових втрат серед захисників України немає.

Як у Об'єднаних силах відреагували на обстріли

  • На обстріли українські воїни давали адекватну відповідь.
  • Про усі факти порушення через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.

Що відбувалося на Донбасі упродовж поточної доби 16 лютого

  • Порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було.
  • Українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі ООС.

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Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу