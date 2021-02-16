Упродовж минулої доби на більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів у районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігали тишу. Щоправда, бойовики все же тричі порушили режим припинення вогню.

Про це мовиться у ранковому зведенні про ситуацію на Донбасі. У штабі оприлюднили дані станом на 7:00 16 лютого.

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Де та з чого били окупанти 15 лютого

Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Неподалік Славного бойовики вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета.

Біля Опитного проросійські найманці застосували ручний протитанковий гранатомет.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Поблизу Світлодарська окупанти здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Бойових втрат серед захисників України немає.

Як у Об'єднаних силах відреагували на обстріли

На обстріли українські воїни давали адекватну відповідь.

Про усі факти порушення через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.

Що відбувалося на Донбасі упродовж поточної доби 16 лютого

Порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було.

Українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі ООС.

Якою була ситуація 14 лютого Бойовики надвечір гатили з гранатометів та кулеметів: як минув день на Донбасі

Штаб ОС про ситуацію на Донбасі станом на ранок 16 лютого: дивіться відео

Загострення на Донбасі: останні новини

Бойовики зривали перемир'я й раніше. Однак від початку 2021 року окупанти все частіше стріляли прицільно по українських позиціях.

14 лютого поблизу Новолуганського 3 українських захисників на смерть підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Усі бійці служили в 59-ій окремій мотопіхотній бригаді.

За січень – лютий на Донбасі вже загинули 11 українських захисників.

Через загострення на передовій Тристороння контактна група навіть двічі проведе засідання поточного тижня.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу