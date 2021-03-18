Проросійські бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я. Вони мінують території, обмежують свободу пересування людей та відновлюють свою військову присутність.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення російських найманців. Про це мовиться у звіті місії ОБСЄ від 17 березня.

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Як бойовики порушують домовленості

Мінують території

На північно-західній околиці тимчасово окупованого Петровського району Донецька безпілотники ОБСЄ зафіксували 18 протитанкових мін. Бойовики встановили їх поперек дороги.

15 березня БПЛА зафіксував 53 протитанкових міни у полі та поперек дороги, яка веде в напрямку населеного пункту Пікузи.

Повертаюся на позиції

Російські найманці відновлюють військову присутність у Золотому. Зауважимо, розведення сил там відбулося ще у 2019 році. Так, 15 березня безпілотник зафіксував приблизно 800 протитанкових мін.

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Блокують пересування населення

У штабі Операції Об'єднаних сил наголосили, що Україна докладає максимум зусиль для повноцінного функціонування КПВВ "Золоте" і "Щастя". Для відновлення свободи пересування мешканців Донецької та Луганської областей їх відкрили ще у листопаді 2020 року.

Однак бойовики встановлюють на прилеглих до пунктів пропуску дорогах перешкоди. Крім того, вони під різними приводами блокують відкриття КПВВ та вигадують для цього надумані приводи.

Інші порушення

Спостерігачі місії зафіксували 5 контейнерів усередині огородженого майданчика, на південній стороні дороги до населеного пункту Золоте-5. Ще один контейнер за 60 – 70 метрів, а також ще один приблизно за 350 метрів на північ від південного краю ділянки.

Ці два контейнери стояли на західній стороні автодороги Т1316. Такі порушення Місія фіксує щоденно з початку 2021 року.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу