Анонсоване бойовиками повернення в Україну полонених: СБУ всіх перевірить
Служба безпеки України перевірить усіх полонених, "повернення" до України яких анонсували представники окупаційних адміністрацій на Донбасі.
Що про це відомо
Таку заяву зробив позаштатний радник очільника Офісу Президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони, радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Відповідний допис з'явився на його фейсбук-сторінці.
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Спецслужби України проведуть перевірку осіб, яких маріонеткові "органи" готують до "повернення", а пропуск і зустріч цих осіб через лінію розмежування, якщо він відбудеться, організують уповноважені державні органи України,
– зауважив він.
Арестович наголосив, що українська делегація в ТКГ розглядає намір бойовиків передати Україні полонених:
- "як спробу тиску Росії на українську сторону переговорів";
- "як елемент масштабної кампанії з тиску на політичне керівництво і народ України, що містить, наприклад, ще й інформаційне маніпулювання темою російської вакцини проти COVID-19".
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Повернення полонених на територію України: головне
- Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що бойовики нібито хочуть передати Україні полонених. Зокрема, жінок, літніх та хворих людей.
- Щоправда, така передача має відбутися не в руки представників офіційного Києва, а одному з лідерів ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- Водночас голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук звинуватив бойовиків та Медведчука у зриві міжнародних домовленостей.
- Політик наголосив, що приватні особи не можуть втручатись у міждержавні конфлікти, а перемовини щодо обміну здійснюють українські державні органи в рамках політичних угод.
- Тому такі заяви, як каже Кравчук, є наміром ухилитись від міжнародних домовленостей, в яких Росія є стороною конфлікту.
- Тим часом, уповноваженна ВР із прав людини Людмила Денісова заявила, що готова посприяти звільненню українців, які перебувають у полоні в окупантів.
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