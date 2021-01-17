Служба безпеки України перевірить усіх полонених, "повернення" до України яких анонсували представники окупаційних адміністрацій на Донбасі.

Що про це відомо

Таку заяву зробив позаштатний радник очільника Офісу Президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони, радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Відповідний допис з'явився на його фейсбук-сторінці.

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Спецслужби України проведуть перевірку осіб, яких маріонеткові "органи" готують до "повернення", а пропуск і зустріч цих осіб через лінію розмежування, якщо він відбудеться, організують уповноважені державні органи України,

– зауважив він.

Арестович наголосив, що українська делегація в ТКГ розглядає намір бойовиків передати Україні полонених:

"як спробу тиску Росії на українську сторону переговорів";

"як елемент масштабної кампанії з тиску на політичне керівництво і народ України, що містить, наприклад, ще й інформаційне маніпулювання темою російської вакцини проти COVID-19".

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