Бойовики отримали російську вакцину "Супутник V": що кажуть у Росії

Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що партія російської вакцини "Супутник V" прибула на окуповану територію Донеччини. Щоправда, у Росії це спростовують.

Джерело: ТАСС

У Росії наголошують, що Кажуть, що Російський фонд прямих інвестицій не доправляв вакцини від коронавірусу "Супутник V" до окупованих Донецька чи Луганська. Цікаво, що у повідомленні ЗМІ не було жодної інформації про РФПІ.

До теми Бойовики на Донбасі отримали російську вакцину від COVID-19 "Супутник V", – ЗМІ

Головні тези російської заяви щодо "Супутника V" на окупованому Донбасі

РФПІ не проводить постачання вакцини "Супутник V" до Донецька та Луганська.

У фонді не мають інформації про наявність чи відсутність подібних поставок.

Що ще заявляли про російську вакцину на окупованому Донбасі

Раніше представник бойовиків у політичній підгрупі ТКГ Родіон Мірошник повідомляв, що нібито "ЛНР" планує отримати 65 тисяч доз російської вакцини до кінця січня.

Натомість у "ДНР" розраховують на 80 тисяч доз.

Вакцинація на окупованій Донеччині, згідно з заявами бойовиків, має розпочатися 1 або 2 лютого. А перші щеплення отримають співробітники освітніх і медичних установ.

Щодо окупованої Луганщини, то тут, окрім медиків, першими вакцинуватимуть ще й окремі категорії правоохоронців. Про вчителів, на відміну від "ДНР", не мовиться.

Що таке Російський фонд прямих інвестицій і який він стосунок має "Супутника"

Власне РФПІ разом із Національним дослідницьким центром епідеміології і розробив "Супутник V”.

У Росії цей препарат "називають першою зареєстрованою COVID-вакциною у світі". Хоча насправді він ще не пройшов усіх етапів клінічних випробувань і його використання не затвердили у ВООЗ.



Сам Російський фонд прямих інвестицій створив уряд Росії у 2011 році. Це суверенний інвестиційний фонд для інвестицій в компанії-лідери у найбільш динамічних сектораХ економіки.

У всіх угодах РФПІ виступає співінвестором.

Капітал під управлінням фонду – 10 мільярдів доларів.

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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу