Проросійські бойовики обстрілювали позиції ЗСУ біля Авдіївки
На Донбасі 10 січня 2021 року спостерігається відносна тиша. Російські найманці лише один раз порушували домовленості та відкривали вогонь.
Що відбувається на Донбасі 10 січня
В обід у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксували одне порушення режиму припинення вогню. Про це повідомили у вечірньому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил.
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З чого стріляв ворог
У передмісті Авдіївки проросійські бойовики відкрили вогонь у бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета. На щастя, ніхто з наших захисників не постраждав.
Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК вже повідомили представників ОБСЄ,
– зауважили у штабі ООС.
Додамо, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було тихо.
Українські військові розміновували ділянки
У районі ООС виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 4 вибухонебезпечних предмети.
У штабі ООС наголосили, що українські військові повністю контролюють ситуацію на території проведення Операції Об'єднаних сил.
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