На Донбасі 10 січня 2021 року спостерігається відносна тиша. Російські найманці лише один раз порушували домовленості та відкривали вогонь.

Що відбувається на Донбасі 10 січня

В обід у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксували одне порушення режиму припинення вогню. Про це повідомили у вечірньому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил.

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З чого стріляв ворог

У передмісті Авдіївки проросійські бойовики відкрили вогонь у бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета. На щастя, ніхто з наших захисників не постраждав.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК вже повідомили представників ОБСЄ,

– зауважили у штабі ООС.

Додамо, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було тихо.

Українські військові розміновували ділянки

У районі ООС виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 4 вибухонебезпечних предмети.

У штабі ООС наголосили, що українські військові повністю контролюють ситуацію на території проведення Операції Об'єднаних сил.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу