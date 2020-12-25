Проросійські бойовики обстріляли приватний сектор на Донбасі: фото
Російські найманці 25 грудня 2020 року обстріляли приватний сектор на Донбасі у селі Водяне. Впродовж дня окупанти 4 рази обстрілювали позиції українських військових поблизу населеного пункту.
Деталі обстрілу
Російські найманці стріляли з міномета калібру 120 міліметрів. Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.
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Одна із мін влучила у подвір'я місцевих жителів. На щастя, внаслідок злочинних дій російсько-окупаційних військ ніхто з мирних мешканців не постраждав,
– розповіли в ООС.
25 грудня бойовики активно обстрілювали Водяне. Ворог гатив з мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Загалом найманці випустили 12 та 8 мін відповідно. Крім того, вони стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Бойовики на Донбасі обстріляли приватний сектор / Фото ООС
Одна з мін потрапила на подвір'я місцевих жителів / Фото ООС
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