Від початку доби 29 грудня проросійські бойовики вже встигли тричі обстріляти позиції українських військових. Зокрема, біля Новельського, Авдіївки та Водяного

Окупанти вкотре порушили "тишу". Про це повідомили у Міноборони.

До теми Гризлов та бойовики пропонують "дорожню карту" щодо Донбасу: чому Україна проти

Порушення бойовиків

Біля Невельського та Авдіївки ворог гатив з підствольного гранатомета.

Поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь із автоматичного станкового гранатомета.

Яка реакція бійців ЗСУ

Оскільки ворожі провокації не становили загрози, українські воїни не відкривали вогонь у відповідь. Втрат та поранень серед особового складу ЗСУ також немає.

Що було на Донбасі минулої доби

За добу, 28 грудня, російські найманці 13 разів порушили перемир'я. Бойовики використовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

Поблизу Чермалика український захисник отримав поранення. Його госпіталізували.

Детальніше Понад десяток обстрілів та поранений український воїн: як минула доба на Донбасі