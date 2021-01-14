На окупованій території Донбасу російські найманці знову обстріляли безпілотник ОБСЄ. Про його проліт окупантів завчасно повідомляли.

Окупанти стріляють по літальних апаратах ОБСЄ

Бойовики на Донбасі 13 січня знову відкрили вогонь у сторону безпілотника ОБСЄ. Про це повідомляють у щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією.

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Перебуваючи приблизно за 2 кілометри на захід від Леб'яжого для проведення польоту безпілотного літального апарата, команда Місії чула 17 черг з великокаліберного кулемета і 15 пострілів зі стрілецької зброї,

– йдеться у звіті.

Російські найманці стріляли попри те, що про політ попереджали заздалегідь.

За оцінкою, вогонь вели в напрямку безпілотника, що пролітав приблизно за 1,5 кілометра на північно-північний схід від місця розташування патруля СММ.

За інформацією спостерігачів, команда Місії успішно приземлила БПЛА та залишилася в цьому районі.

Зверніть увагу! У звіті за 12 січня Місія ОБСЄ також повідомляла про обстріл безпілотника російськими збройними формуваннями біля окупованого Молодіжного. І знову ж таки – про його політ повідомляли завчасно.

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