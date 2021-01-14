Атаки на безпілотники ОБСЄ на Донбасі: бойовики 2 дні поспіль здійснюють обстріли
На окупованій території Донбасу російські найманці знову обстріляли безпілотник ОБСЄ. Про його проліт окупантів завчасно повідомляли.
Окупанти стріляють по літальних апаратах ОБСЄ
Бойовики на Донбасі 13 січня знову відкрили вогонь у сторону безпілотника ОБСЄ. Про це повідомляють у щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією.
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Перебуваючи приблизно за 2 кілометри на захід від Леб'яжого для проведення польоту безпілотного літального апарата, команда Місії чула 17 черг з великокаліберного кулемета і 15 пострілів зі стрілецької зброї,
– йдеться у звіті.
Російські найманці стріляли попри те, що про політ попереджали заздалегідь.
За оцінкою, вогонь вели в напрямку безпілотника, що пролітав приблизно за 1,5 кілометра на північно-північний схід від місця розташування патруля СММ.
За інформацією спостерігачів, команда Місії успішно приземлила БПЛА та залишилася в цьому районі.
Доба на Донбасі 13 січня: як минула
- Російські найманці вкотре порушували домовленості про повне та всеосяжне припинення вогню.
- Окупанти 6 разів відкривали вогонь.
- Вони гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Більше читайте тут.
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