Бойовики окупованої Луганщини повернули Україні одного з командирів 14-ї механізованої бригади ЗСУ Олександра Пупка. Чоловік перебував у їхньому полоні.

Олександр Пупко повернувся з полону до України: що відомо

Подія трапилася 23 грудня. Про це повідомила делегація України в ТКГ.

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За словами представників української сторони, Україні вдалося повернути воїна завдяки діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ. Крім того, звільнення відбувалося за участю спостерігачів ОБСЄ,



Процес передачі Олександра Пупка Україні / Скриншот відео

Відомо, що Олександр лише нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію. Однак, за яких обставин це сталося, – інформації немає. Зараз відбувається з'ясування.

Додамо, що Олександр Пупко має звання молодшого сержанта. У 14-й бригаді він перебуває на посаді командира відділення розвідувального взводу мотопіхотного батальйону.

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Що цьому передувало

Напередодні бойовики заявили, що затримали українського військового Олександра Пупка.

Сталося це 17 грудня поблизу окупованого міста Слов'яносербськ Луганської області.

У штабі ОС інформацію про відсутність бійця підтвердили.

За інформацією сепаратистських ЗМІ, український воїн під час захоплення начебто був у нетверезому стані. Більше того, окупанти переконують, що він ще й мав ознаки наркотичного сп'яніння.

Його затримали начебто без застосування зброї. А тоді доправили до @військової комендатури@ та провели медичний огляд.

Також бойовики оприлюднили й фото полоненого.



Олександр Пупко в полоні бойовиків / Фото окупантів