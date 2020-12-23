Бойовики повернули Україні захопленого на Донбасі воїна
Бойовики окупованої Луганщини повернули Україні одного з командирів 14-ї механізованої бригади ЗСУ Олександра Пупка. Чоловік перебував у їхньому полоні.
Олександр Пупко повернувся з полону до України: що відомо
Подія трапилася 23 грудня. Про це повідомила делегація України в ТКГ.
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За словами представників української сторони, Україні вдалося повернути воїна завдяки діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ. Крім того, звільнення відбувалося за участю спостерігачів ОБСЄ,
Процес передачі Олександра Пупка Україні / Скриншот відео
Відомо, що Олександр лише нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію. Однак, за яких обставин це сталося, – інформації немає. Зараз відбувається з'ясування.
Додамо, що Олександр Пупко має звання молодшого сержанта. У 14-й бригаді він перебуває на посаді командира відділення розвідувального взводу мотопіхотного батальйону.
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Що цьому передувало
- Напередодні бойовики заявили, що затримали українського військового Олександра Пупка.
- Сталося це 17 грудня поблизу окупованого міста Слов'яносербськ Луганської області.
- У штабі ОС інформацію про відсутність бійця підтвердили.
- За інформацією сепаратистських ЗМІ, український воїн під час захоплення начебто був у нетверезому стані. Більше того, окупанти переконують, що він ще й мав ознаки наркотичного сп'яніння.
- Його затримали начебто без застосування зброї. А тоді доправили до @військової комендатури@ та провели медичний огляд.
- Також бойовики оприлюднили й фото полоненого.
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