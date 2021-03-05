Загострення на Донбасі: бойовики ігнорують прохання про тишу, поранений боєць у важкому стані

Джерело:фейсбук штабу ООС
Протягом 5 березня російські найманці 3 рази порушили режим перемир'я. Україна через моніторингову групу ОБСЄ тричі просила бойовиків відновити тишу, однак окупанти ігнорували прохання. У результаті ворожих обстрілів постраждав український захисник, він у важкому стані.
Війська окупанта й надалі порушують усі домовленості з Україною про мир на Донбасі. Ворожі обстріли фіксували й 5 березня.
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У результаті вогнепальне поранення отримав 1 український воїн. Військового оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу.
Лікарі кажуть, що стан здоров'я пораненого – важкий.
На місці події працюють представники військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку.
Українська сторона повідомила про грубі порушення зі сторони російських найманців. З метою негайного припинення вогню Україна 3 рази направляла запит через моніторингову місію ОБСЄ на запровадження режиму тиші.
Проте представники окупаційних військ не припиняють демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу