Загострення на Донбасі: бойовики ігнорують прохання про тишу, поранений боєць у важкому стані

Протягом 5 березня російські найманці 3 рази порушили режим перемир'я. Україна через моніторингову групу ОБСЄ тричі просила бойовиків відновити тишу, однак окупанти ігнорували прохання. У результаті ворожих обстрілів постраждав український захисник, він у важкому стані.

Війська окупанта й надалі порушують усі домовленості з Україною про мир на Донбасі. Ворожі обстріли фіксували й 5 березня.

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Де та з якої зброї гатили окупанти

біля Пісків збройні формування Росії відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета;

збройні формування Росії відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета; поблизу Авдіївки – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; неподалік Мар'їнки – зі снайперської зброї.

Постраждалий у важкому стані

У результаті вогнепальне поранення отримав 1 український воїн. Військового оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Лікарі кажуть, що стан здоров'я пораненого – важкий.

На місці події працюють представники військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку.

Україна поінформувала про порушення ОБСЄ

Українська сторона повідомила про грубі порушення зі сторони російських найманців. З метою негайного припинення вогню Україна 3 рази направляла запит через моніторингову місію ОБСЄ на запровадження режиму тиші.

Проте представники окупаційних військ не припиняють демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.

У Міністерстві оборони повідомили, що Росія продовжує нарощувати бойовий потенціал угруповання військ не лише поблизу кордону з Україною, а і на тимчасово окупованих українських територіях. Відбувається це попри міжнародні домовленості та зобов’язання, які взяла на себе держава-агресор.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу