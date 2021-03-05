Загострення на Донбасі: бойовики ігнорують прохання про тишу, поранений боєць у важкому стані
Протягом 5 березня російські найманці 3 рази порушили режим перемир'я. Україна через моніторингову групу ОБСЄ тричі просила бойовиків відновити тишу, однак окупанти ігнорували прохання. У результаті ворожих обстрілів постраждав український захисник, він у важкому стані.
Джерело:фейсбук штабу ООС
Війська окупанта й надалі порушують усі домовленості з Україною про мир на Донбасі. Ворожі обстріли фіксували й 5 березня.
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Де та з якої зброї гатили окупанти
- біля Пісків збройні формування Росії відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета;
- поблизу Авдіївки – зі стрілецької зброї;
- неподалік Мар'їнки – зі снайперської зброї.
Постраждалий у важкому стані
У результаті вогнепальне поранення отримав 1 український воїн. Військового оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу.
Лікарі кажуть, що стан здоров'я пораненого – важкий.
На місці події працюють представники військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку.
Україна поінформувала про порушення ОБСЄ
Українська сторона повідомила про грубі порушення зі сторони російських найманців. З метою негайного припинення вогню Україна 3 рази направляла запит через моніторингову місію ОБСЄ на запровадження режиму тиші.
Проте представники окупаційних військ не припиняють демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
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