Бойовики хочуть захопити весь Донбас: представили "доктрину"
Проросійські бойовики на Донбасі хочуть захопити підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей. Окупанти вже представили так звану "доктрину", у якій описали свої плани.
Джерело: "Новости Донбаса"
Так звана доктрина "Російський Донбас" передбачає 7 кроків, які окупанти хочуть здійснити "найближчим часом". Про це на форумі в Донецьку заявив ватажок бойовиків Денис Пушилін.
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Мета доктрини – висловити в документі наші внутрішні почуття, той порив, який нас згуртував, коли ми повстали проти несправедливості, брехні, гоніння на все російське, щоб повернутися до свого історичного коріння,
– сказав Пушилін.
Що передбачає "доктрина" бойовиків
►Припинення бойових дій.
►Встановлення контролю так званих "ДНР" та "ЛНР" над всією територією Донбасу.
►Гуманітарна, соціальна, правозахисна, політична підтримка "руських" на Україні.
►Зауважимо, бойовики не вимагають входження своїх "ДНР" та "ЛНР" до Росії, однак хочуть домогтися "поглибленої економічної інтеграції з Росією" і "комплексної інтеграції підприємств Донбасу з російською промисловістю".
"Доктрина" бойовиків / Скриншот
Бойовики планують обговорити "доктрину" і за результатами схвалити резолюцію.
Що відомо про форум окупантів у Донецьку
- 28 січня на форум "Російський Донбас" приїхала головна редакторка Russia Today Маргарита Симоньян та її чоловік Тигран Кеосаян – редактор радіостанції "Говорит Москва".
- У Міністерстві внутрішніх справ України відреагували на приїзд російських пропагандистів. Спікер відомства Олег Ніколенко заявив, що МВС ініціює заборону в'їзду Кеосаяну на територію нашої країни. Його дружина вже давно "нев'їзна",
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