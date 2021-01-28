Проросійські бойовики на Донбасі хочуть захопити підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей. Окупанти вже представили так звану "доктрину", у якій описали свої плани.

Джерело: "Новости Донбаса"

Так звана доктрина "Російський Донбас" передбачає 7 кроків, які окупанти хочуть здійснити "найближчим часом". Про це на форумі в Донецьку заявив ватажок бойовиків Денис Пушилін.

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Мета доктрини – висловити в документі наші внутрішні почуття, той порив, який нас згуртував, коли ми повстали проти несправедливості, брехні, гоніння на все російське, щоб повернутися до свого історичного коріння,

– сказав Пушилін.

Що передбачає "доктрина" бойовиків

►Припинення бойових дій.

►Встановлення контролю так званих "ДНР" та "ЛНР" над всією територією Донбасу.

►Гуманітарна, соціальна, правозахисна, політична підтримка "руських" на Україні.

►Зауважимо, бойовики не вимагають входження своїх "ДНР" та "ЛНР" до Росії, однак хочуть домогтися "поглибленої економічної інтеграції з Росією" і "комплексної інтеграції підприємств Донбасу з російською промисловістю".



"Доктрина" бойовиків / Скриншот

Бойовики планують обговорити "доктрину" і за результатами схвалити резолюцію.

Що відомо про форум окупантів у Донецьку