Бойовики хочуть провести референдум, аби об'єднати Донецьк та Луганськ, – правозахисники
Проросійські бойовики на Донбасі хочуть провести ще один референдум. За його підсумками вони планують об'єднати так звані "ДНР" і "ЛНР".
Джерело: фейсбук "Восточная правозащитная группа"
Питання об'єднання Донбасу окупанти планують винести на так званий "референдум Донбасу".
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Що запланували бойовики
28 січня в Донецьку відбувся форум, на який приїхали російські пропагандисти та депутати Держдуми. За даними правозахисників, росіяни заявили бойовикам, що у Кремлі вже погодили об'єднання територій.
Об'єднання відбудеться під гаслом "Для перемоги на війні з "українським фашизмом" Донбас має бути єдиний,
– кажуть правозахисники.
Вони додали: "Є велика внутрішня опозиція у Донецьку та Луганську, яких і зараз все влаштовує".
До речі, окупанти ще не визначилися, як саме хочуть об'єднуватися – або союз, або тотальне злиття.
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