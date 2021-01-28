Проросійські бойовики на Донбасі хочуть провести ще один референдум. За його підсумками вони планують об'єднати так звані "ДНР" і "ЛНР".

Джерело: фейсбук "Восточная правозащитная группа"

Питання об'єднання Донбасу окупанти планують винести на так званий "референдум Донбасу".

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Що запланували бойовики

28 січня в Донецьку відбувся форум, на який приїхали російські пропагандисти та депутати Держдуми. За даними правозахисників, росіяни заявили бойовикам, що у Кремлі вже погодили об'єднання територій.

Об'єднання відбудеться під гаслом "Для перемоги на війні з "українським фашизмом" Донбас має бути єдиний,

– кажуть правозахисники.

Вони додали: "Є велика внутрішня опозиція у Донецьку та Луганську, яких і зараз все влаштовує".

До речі, окупанти ще не визначилися, як саме хочуть об'єднуватися – або союз, або тотальне злиття.

Зверніть увагу! На тому ж форумі бойовики презентували так звану доктрину "Російський Донбас". У ній вони запланували захопити підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей.



До речі, окупанти нібито не хочуть входити до Росії. Вони лише наголосили на поглибленій економічній інтеграції з країною-агресором.