Бойовики готують провокацію, – Гармаш припустив, яким буде наступ Росії на Донбасі

У Тристоронній контактній групі взяли до уваги зведення управління розвідки та штабу ООС, де наголосили, що на Донбасі ведуть підготовку до бойових дій. Проте окупанти, ймовірно, проводять заходи оборонного напрямку, тобто вони готують укріплення та мобілізацію резерву.

Це має вигляд нібито підготовки до українського наступу. Про це розповів представник Луганської області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

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"Беручи до уваги те, що вони (бойовики – 24 канал) самі неодноразово звинувачували Україну в підготовці до провокацій та ескалацій, то можна зробити висновок, що вони дійсно готують провокацію, щоб звинуватити в ній Україну", – припустив Гармаш.

Чому окупанти готують оборону

Він зауважив, що відповідні оборонні заходи окупанти можуть готувати для випадку, якщо отримають відсіч у провокації, тобто аби українські військові не пішли далі.

Нещодавно була заява про те, що є намір введення "російських миротворців", можливо вони дійсно хочуть спровокувати військових України на відсіч і цим приводом ввести якраз своїх так званих миротворців, сказав Сергій Гармаш.

Але це не для наступу, я не думаю, що Росія зараз зацікавлена у наступі. Це, ймовірніше – для консервації конфлікту в тій стадії, в якій він є,

– припустив представник Луганщини в ТКГ.

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Чому Росія взялася за оборонні заходи на Донбасі

За словами Сергія Гармаша, ймовірно, Росію не влаштовують так звані рекомендації України щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Вона (Росія – 24 канал) хоче взяти ініціативу у свої руки і спровокувати ситуацію так, щоб ніякі так звані кластери вже не були актуальними, щоб ввести туди своїх "миротворців", законсервувати конфлікт і реалізовувати абхазький варіант цього конфлікту", – сказав Гармаш.

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Глолітичні радники лідерів "нормандської четвірки" продовжують обговорювати, як припинити війну на Донбасі. Водночас – окреслюють ключові позиції , які дозволили б скласти дорожню карту виконання Мінських угод.

Він пояснив, що у відповідному випадку мовитиметься про збереження конфлікту та інституціалізацію "держав" на Донбасі і підготовку бойовиками грунту для послаблення України.

"Провокація буде саме фізична, буде імітація наступу, для того вони (окупанти – 24 канал) і готують свої оборонні укріплення. Провокація буде саме військова, але я не думаю, що це буде велика військова кампанія чи справді реальний наступ, як було у 2014 чи 2015 роках", – вважає Сергій Гармаш.

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