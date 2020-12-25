Протягом 25 грудня війська окупанта 4 рази порушили режим тиші поблизу Водяного. На щастя, українські захисники не постраждали.

Всі провокації бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Про це повідомили у фейсбуці штабу операції Об'єднаних сил.

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Де саме та з якої зброї ворог відкривав вогонь

Усі 4 рази окупанти стріляли у сторону українських позицій біля Водяного. Гатили з мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Загалом бойовики випустили 12 та 8 мін відповідно.

Також противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обійшлося без втрат

Українські захисники надали противнику адекватну відповідь. На щастя, бойових втрат серед бійців Збройних сил України немає. Військові Об'єднаних сил контролюють ситуацію.

До слова, сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій 25 грудня розмінували майже 4 гектари території. Вони передали на знищення 129 вибухонебезпечних предметів.

Зверніть увагу! Протягом 24 грудня окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілу поранення отримав український захисник. Ще один військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Обох воїнів госпіталізували.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу