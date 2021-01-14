Бойовики гатили з гранатомета: як минув день на Донбасі
Від початку доби 14 січня на більшості територій Донбасу зберігалася відносна тиша. Однак російські окупанти обстріляли позиції Збройних сил України біля Водяного та Мар'їнки.
Окупанти гатили з автоматичних станкових гранатометів, гранатомета та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил.
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Бойових втрат серед українських захисників, на щастя, немає.
Військові ЗСУ повністю контролюють ситуацію у зоні ООС.
Українська сторона вже повідомила ОБСЄ про усі порушення режиму тиші з боку російських бойовиків.
Де було найгарячіше
- Біля Водяного окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.
- У передмісті Мар'їнки бойовики гатили з гранатомета і стрілецької зброї.
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