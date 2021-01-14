Від початку доби 14 січня на більшості територій Донбасу зберігалася відносна тиша. Однак російські окупанти обстріляли позиції Збройних сил України біля Водяного та Мар'їнки.

Окупанти гатили з автоматичних станкових гранатометів, гранатомета та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил. Актуально У Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі воїном Олегом Андрієнком: щемливі фото Бойових втрат серед українських захисників, на щастя, немає. Військові ЗСУ повністю контролюють ситуацію у зоні ООС. Українська сторона вже повідомила ОБСЄ про усі порушення режиму тиші з боку російських бойовиків. Де було найгарячіше Біля Водяного окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів. У передмісті Мар'їнки бойовики гатили з гранатомета і стрілецької зброї. Зауважте! Режим тиші на Донбасі діє з липня 2020 року. Однак російські окупанти регулярно його порушують. Детальніше можна прочитати тут.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 канал