Бойовики на Донбасі хотіли знищити піхоту ЗСУ: українців обстріляли 40 мінами

На Донеччині оговтуються від потужного обстрілу. Там окупанти випустили у бік українських позицій в районі Зайцевого приблизно 40 мін 120-го калібру.

Водночас на Луганщині, попри угоди не просуватися вперед, ворог зменшив відстань між позиціями біля Кримського. Майже рік тиші в районі Зайцевого 19 лютого обірвала гучна канонада.

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Один з військовослужбовців ЗСУ розповів, що зранку пролунав свист. Після цього почався обстріл з мінометів.

Від початку перемир'я обстріл цих позицій був найпотужнішим. Ворог діяв зухвало, підігнавши на передову міномети забороненого 120-го калібру. Щоправда, окупанти дали похибку в координатах. Усі міни не долетіли до позицій і розірвалися у сірій зоні.

У відповідь ми не відкривали вогонь, тому що для цього не було передумов. Завдано мінімальних збитків. З нашого боку поранених, убитих немає,

– сказав військовослужбовець ЗСУ Денис.

Бойовики хотіли знищити піхоту

Проте за характером осколків вояки визначили, що обстрілом ворог прагнув знищити піхоту.

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"Це осколки від 120-ї міни. Від цього не можливо захиститися нічим. Пробиває все. Якщо такий осколок влучає, то від нього нічого не захищає", – запевнив військовослужбовець ЗСУ В'ячеслав.

Українських воїнів вберегло те, що вчасно відреагували і укрилися в бліндажах.

Після першого ж прильоту міни поступила команда сховатися в укриттях. Всі сховалися в захищених позиціях. Спостерігали, доповідали, були на зв'язку,

– наголосив В'ячеслав.

Потужний удар очікують на Луганщині

На Луганщині ворог оцінює можливість потужного удару.

"Цієї ночі трасера було видно. Зазвичай вони йдуть для коригування. Вони приблизно стріляють з трасера. Коригувальник визначає місце перебування приблизне. Далі математика пішла", – сказав військовослужбовець Володимир.

Буває, прокрадаються. Зараз це нова ротація, тому стало неспокійно. Зараз так: тихо-тихо, спокійно, а потім взяли – і стрілковий обстріл,

– розповів військовослужбовець Віталій.

Також окупанти активно рухаються вперед. В районі Кримського українські захисники зафіксували, як ворог облаштовує нові позиції. Це означає, що окупанти беруть під контроль ще одну ділянку сірої зони, попри мінські угоди та так зване повне та всеосяжне перемир'я.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу