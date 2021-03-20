Бойовики на Донбасі вбили українського військового

Проросійські бойовики на Донбасі 20 березня обстріляли Шуми. У результаті загинув український військовий.

Окупанти відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї. Захисники Збройних сил України мусили відповідати.

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Як загинув воїн

Військовослужбовець Об'єднаних сил отримав кульове поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу, однак врятувати не вдалось. Воїн загинув під час евакуації до госпіталю.

Про зухвалі порушення бойовиків вже повідомили представників ОБСЄ.

Командування висловило щирі та глибокі співчуття рідним й близьким загиблого захисника.

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