Бойовики на Донбасі вбили українського військового
Проросійські бойовики на Донбасі 20 березня обстріляли Шуми. У результаті загинув український військовий.
Джерело:ОТУ "Північ"
Окупанти відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї. Захисники Збройних сил України мусили відповідати.
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Як загинув воїн
Військовослужбовець Об'єднаних сил отримав кульове поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу, однак врятувати не вдалось. Воїн загинув під час евакуації до госпіталю.
Про зухвалі порушення бойовиків вже повідомили представників ОБСЄ.
Командування висловило щирі та глибокі співчуття рідним й близьким загиблого захисника.
Яка ситуація на Донбасі: що треба знати
- Від початку 2021 року на Донбасі – загострення. Бойовики ледь не щодня прицільно обстрілюють українські позиції, порушуючи перемир'я.
- Майже за 3 місяці на Донбасі вже загинуло щонайменше 22 українських воїни.
- Радники лідерів "нормандської четвірки" під час зустрічі 18 березня обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема, відновлення "тиші".
- Українська делегація у Тристоронній контактній групі запропонувала до Великодня почати на Донбасі "гуманітарне" розмінування, а також розблокувати роботу 2 КПВВ: "Щастя" та "Золоте".
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