Бойовики на Донбасі вбили 4 українських військових

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ в районі Шумів. Внаслідок ворожих дій загинули 4 захисники України.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що російські війська вели вогонь з мінометів. Обстріл почався 26 березня о 13:45.

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"Після ротації 503 батальйону морської піхоти російські війська різко посилили активність у цьому районі. Ситуація не може не викликати занепокоєння", – підкреслив він.

Й наголосив, що саме у Шумах – одна з тих точок, де ворог постійно проводить обстріл з гаубиць, мінометів і стрілецької зброї.

Є висока ймовірність, що в районі Шумів може послідувати російська атака для захоплення передових українських позицій,

– додав Бутусов.

Й пригадав, що в листопаді 2020 року у Шумах російське командування вимагало провести "інспекцію" української лінії оборони.

Водночас журналіст Андрій Цаплієнко написав на своїй фейсбук-сторінці, що станом на 16:16 бій поблизу Шумів триває.