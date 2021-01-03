Протягом доби 2 січня проросійські бойовики на Донбасі тричі порушили режим "тиші". Окупанти гатили з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

На початку 2021 року проросійські найманці продовжують порушувати перемир'я. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.

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Де було неспокійно

Біля Пісок противник застосовував гранатомети різних систем та великокаліберний кулемет.

Неподалік Павлополя помітили поодинокі неприцільні постріли зі стрілецької зброї.

Поблизу Лебединського окупанти стріляли з великокаліберного кулемета.

На щастя, втрат та поранень серед українських військових не було. Про всі порушення російських найманців вже повідомили представникам ОБСЄ.

Зверніть увагу! Від початку доби 3 січня на Донбасі – тиша. Українські захисники контролюють ситуацію на передовій. Зауважимо, у перший день 2021 року бойовики 9 разів порушили перемир'я. При цьому використовували міномети, гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю, а також запустили безпілотник.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу